Drei auf einen Streich für Bachelorette Maxime Herbord (26)! Direkt zu Beginn der zweiten Nacht der Rosen suchte die Halbniederländerin das Gespräch zu Dario Carlucci. Nach ihrem Einzeldate war ihr klar geworden, dass er nicht der geeignete Mann für sie ist – sie schickte den Münchner heim. Hendrik Luczak (33) wählte diesen Weg selbst. Er stellte fest, dass die Show nichts für ihn ist. Obwohl damit bereits zwei Singles gehen mussten, wählte Maxime noch einen dritten raus.

Nach und nach vergab die 26-Jährige ihre Rosen, bis nur noch zwei Männer ohne Schnittblume übrig blieben. Lars Maucher konnte aufatmen, für Robert Janjetov (26) hieß es jedoch Abschied nehmen. "Ich habe damit gerechnet, weil das Date nicht so verlief, wie ich wollte. Ich bin traurig", zeigte der Berliner sich kurz nach dem Exit sichtlich geknickt.

Zuvor trat Robert bei einem Gruppendate in ein unglückliches Fettnäpfchen. "Ich habe mir gemerkt, wann du Geburtstag hast, obwohl du es mir noch nicht gesagt hast. Das ist der 23. August", wollte er prahlen. Doch der 26-Jährige schien bei den Gesprächen der anderen Männer nicht richtig zugehört zu haben – Maximes Geburtstag ist am 27. August. Ob er deshalb gehen musste – was glaubt ihr?

