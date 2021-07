Endlich kommt die neue DSDS-Jury zum Einsatz! Nachdem Dieter Bohlen (67) nicht länger Teil der Kult-Castingshow sein wird, wurde vor einem Monat verkündet, wer in seine Fußstapfen treten soll. Schlagerstar Florian Silbereisen (39), Country-Sängerin Ilse DeLange (44) und Hit-Produzent Toby Gad (53) werden sich von nun an auf die Suche nach Deutschlands Superstar machen – und das ab heute! Der Startschuss für die DSDS-Castings ist gefallen.

Auf dem offiziellen Instagram-Kanal von "Deutschland sucht den Superstar" wurde der Casting-Start in Wernigerode verkündet. "Sightseeing, Fotoshooting und natürlich Probesitzen am Jurypult stand gestern auf dem Programm unserer neuen Jury", heißt es darin. Denn künftig werden die drei die Leistungen der vermeintlichen Gesangstalente bewerten. "Das schreit doch förmlich nach Spaß und es gibt allen Grund, so herzlich zu lachen", steht unter einem Foto der topmotivierten Juroren.

Insbesondere Flori hat schon seit Wochen voll Vorfreude auf seinen neuen Job geblickt. Im Rahmen des Formats hofft der Moderator, Musiker aller Couleur zu entdecken und anschließend fördern zu können. "Wir alle in der Musikindustrie brauchen Nachwuchs und neue Talente", betonte die Schlagergröße im Interview mit Bild.

Anzeige

ActionPress Dieter Bohlen beim DSDS-Casting im September 2020 in Rüdesheim

Anzeige

TVNOW Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gad, DSDS-Jury

Anzeige

ActionPress Florian Silbereisen im Dezember 2019 in Hamburg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de