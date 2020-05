Claire Holt (31) verkündete ihren Fans im April eine freudige Nachricht: Sie ist erneut schwanger! Es ist bereits das zweite Kind, dass die Schauspielerin, die mit der Jugendserie "H20 - Plötzlich Meerjungfrau" ihren Durchbruch feierte, erwartet. Im Frühling 2019 waren sie und ihr Ehemann Andrew Joblon schon stolze Eltern von Söhnchen James geworden. Jetzt gibt die baldige Zweifach-Mama ein Babybauch-Update!

Mit einem Schnappschuss auf Instagram zeigt die hübsche Australierin, wie rund ihre Körpermitte inzwischen geworden ist. Auf dem Foto steht Claire in einem rosafarbenen Morgenmantel aus Seide im Badezimmer. Dadurch, dass die Blondine ihre Robe oberhalb ihres Bauches zugebunden hat, kommt die Babykugel besonders gut zur Geltung. Der The Originals-Star geht in der Bildunterschrift aber nicht näher darauf ein, sondern verrät stattdessen: "Ich habe heute meine Haare gestylt und mich geschminkt und zum ersten Mal seit Langem sehe ich nicht so aus wie Shrek, was cool ist."

In einem Video, das Claire kurz vor diesem Post auf Instagram geteilt hatte, enthüllt sie dafür umso mehr Informationen zur Schwangerschaft: In einem großen Enthüllungsclip gab sie beispielsweise das Geschlecht des Babys preis, als sie einen mit Konfetti gefüllten Luftballon platzen ließ. Die pinken Schnipsel sollten symbolisieren, dass es ein Mädchen wird.

Instagram / claireholt Andres Joblon und seine Frau Claire Holt in Byron Bay im Dezember 2019

Instagram / claireholt Claire Holt im April 2020

Instagram / claireholt Claire Holt, ihr Mann Andrew Joblon und ihr Sohn James in Australien im Dezember 2019



