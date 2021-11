Donya Dardmand (30) bestimmt über das Schicksal der Bachelor in Paradise-Jungs. Das Restekuppeln ist derzeit in vollem Gange und die ehemaligen Bachelor- und Bachelorette-Teilnehmer kommen sich immer näher. Während sich Lorik Bunjaku (25) und Denise Hersing (25) sowie Serkan Yavuz (28) und Samira Klampfl (27) schon recht sicher sind, das Paradies-Abenteuer jeweils gemeinsam durchleben zu wollen, sind andere Paarungen mehr als instabil. In der Nacht der Rosen entscheidet Donya dann auch noch, freiwillig zu gehen, was bedeutet: Insgesamt drei Männer müssen ihre Koffer packen.

Als Denise-Jessica König (28) in Folge vier ihre Schnittblume an Zico Banach (30) und nicht an Miro Slavov (31) vergibt, werden die Karten bei "Bachelor in Paradise" neu gemischt – denn immerhin hatten die beiden bisher quasi jede Sekunde miteinander verbracht. Am Ende betont die Blondine aber, auf ihr Bauchgefühl zu hören und lässt damit Miro, Ioannis Amanatidis (31) und Brian Dwyer um die letzte Rose von Wildcard-Gewinnerin Donya zittern. Die Dunkelhaarige verkündet allerdings: "Ich war in meinem Leben auf vielen Reisen – das war eine der emotionalsten, um zu mir selbst zu finden. Heute Abend möchte ich meine Rose dennoch leider keinem von euch geben." Durch Donyas freiwilligen Exit fliegen demnach alle drei Jungs anstatt nur zwei.

Lorik, der seine Blume von Denise entgegengenommen hat, bringt es nach der Rosenzeremonie auf den Punkt: "Am meisten umgehauen hat mich die Entscheidung von Donya. Weil das gleichzeitig drei von den Männern herausgekickt hat. Sie hat auf jeden Fall fast die halbe Truppe rasiert." Trotzdem stellt die Stuttgarterin klar, dass sie die Villa total erleichtert verlassen kann: "Mir hat es leidgetan für die Jungs, aber für mich war es definitiv die richtige Entscheidung."

