Wird Ioannis Amanatidis (31) die Dinge auch dieses Mal mit Vollgas angehen? Der Beau kämpfte 2020 um das Herz der damaligen Bachelorette Melissa Damilia (26). Jedoch fiel er ihr und den Zuschauern durch seine einnehmende Art letztendlich eher unangenehm auf – darum musste er vor dem Finale seine Koffer packen. Nun gibt er der Liebessuche im TV bei Bachelor in Paradise erneut eine Chance – wird Ioannis dieses Mal seine Strategie ändern? Promiflash hat nachgefragt.

Im Interview mit Promiflash betont Ioannis, dass er nach wie vor nicht der Meinung sei, die Dinge überstürzt zu haben – er bleibe dabei, dass es zwischen ihm und Melissa "zu schnell zu schön" gewesen sei. "Ich für mich würde mich freuen, wenn dies im Paradies wieder so passieren würde. Was gibt es Schöneres als dieses Feuer zwischen zwei Menschen?", findet er. Ob sich seine Mrs. Right unter den Kandidatinnen befindet, bleibt abzuwarten – immerhin bandelte der gebürtige Grieche aber schon mit einigen Damen an: Besonders mit Chanelle Wyrsch (25) schien er sich sehr gut zu verstehen.

Ob es einfacher ist, im Paradies eine passende Frau zu finden, weiß Ioannis noch nicht. "Es ist vielleicht unkomplizierter, eine Frau im Paradies kennenzulernen, da jede einzelne Person im Paradies dort ist, um sich eventuell zu verlieben und somit viel offener dem anderen gegenüber ist", überlegt er.

Anzeige

TVNOW Melissa und Ioannis bei "Die Bachelorette" 2020

Anzeige

TVNOW Chanelle Wyrsch, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2021

Anzeige

Instagram / ioannis.amn Ioannis Amanatidis, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2021

Anzeige



