Fabio De Pasquale neu verliebt? Laura Steinert teilt aus

Laura Steinert und Fabio De Pasquale (29) trennten sich vor wenigen Monaten. Vor einigen Stunden deutete der TV-Star dann an, während der Beziehung eine andere Frau kennengelernt zu haben, betonte aber, dass diese nicht der Grund für das Liebes-Aus mit Laura gewesen sei. Stattdessen sei er bereits länger unglücklich gewesen und habe gelitten. Nun reagiert Laura auf Instagram auf die Aussagen ihres Ex-Partners. "Das ist so lächerlich. Ich bin schockiert, dass er das so darstellt. Ich habe diesen Menschen wie einen König behandelt", schreibt sie zu einem Screenshot von Fabios Statement und wettert weiter: "Das Einzige, warum dieser Junge gelitten hat, war wegen seiner kaputten Psyche."

Kurz darauf meldet sie sich in ihrer Story dann auch noch persönlich zu Wort. "Dieser Mensch hat mir so viel Leid angetan in der Beziehung. Und er schreibt einfach, dass er in der Beziehung gelitten hat. Ich habe ihn nicht ein Mal in der Beziehung verletzt oder respektlos behandelt, nicht ein Mal. Und er stellt sich dahin und schreibt in seiner Story, dass er so gelitten hat", zeigt sie sich fassungslos. "Das ist das Einzige, was ich erzählen werde: Dass der gute Fabio in eine Show gegangen ist, während unserer Beziehung und mich da betrogen hat." Dass er ihr fremdgegangen sei, habe sie erst nach der Trennung erfahren. Mit der Frau sei Fabio nun zusammen.

Vor wenigen Stunden hatte der Ex von Marlisa Rudzio (35) auf Instagram öffentlich gemacht, dass er während der Beziehung eine andere Frau kennengelernt habe. "Als ich noch in der Beziehung war, habe ich an einem Format teilgenommen, wo ich eine Frau kennengelernt habe. Ich habe nie vorgehabt, da Emotionen für einen Menschen aufzubauen, aber es ist passiert", gestand er ehrlich. Nach dem Beziehungsende habe er diese weiter kennengelernt und sei nun überglücklich: "Die Zeit, die ich privat mit dieser Person verbracht habe, hat mich wieder zum Strahlen gebracht und ich konnte wieder ich selbst sein." Ob er mit ihr zusammen ist, wollte er jedoch erst einmal nicht verraten.

Instagram / inked_zombieprincess Laura Steinert, TV-Bekanntheit

Instagram / this.is_fabio Fabio de Pasquale, TV-Bekanntheit

