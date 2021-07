Was für süße Worte von seinem Opa! Vor acht Jahren konnten Prinz William (39) und Herzogin Kate (39) ihren ältesten Sohn Prinz George (8) auf der Welt willkommen heißen. Seitdem verzückt der Dritte in der Thronfolge nicht nur seine Eltern, sondern auch Royal-Fans auf der ganzen Welt – so auch zu seinem heutigen Geburtstag. Neben etlichen Glückwünschen der Fangemeinschaft gratulierte aber auch sein Großvater Prinz Charles (72) herzlich seinem Enkel!

Am Mittwochabend haben William und Kate bereits einen neuen Schnappschuss ihres Sprösslings veröffentlicht. Zu seinem heutigen Ehrentag teilte genau dieses Bild nun sein Opa Charles in der Instagram-Story seines offiziellen Accounts. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Prinz George", schrieb der älteste Sohn der Queen (95) erfreut im Netz und versah den Beitrag mit einem Luftballon-Emoji.

Doch nicht nur über nette Geburtstagsgrüße darf sich der Achtjährige freuen – auch über das eine oder andere Geschenk wird er sicherlich total happy sein. Vor allem über die Präsente von seiner Patentante Julia Samuel, die damals eine enge Freundin von Prinzessin Diana (✝36) war, dürfte sich der Junge freuen. "Ich mache mit George das, was Diana mit uns gemacht hat, nämlich unmögliche Spielzeuge zu schenken, die wirklich laut und schwierig zu montieren sind", hatte sie kürzlich in dem Podcast How To Fail erzählt.

Instagram / theroyalfamily, Photo by Ranald Mackechnie Prinz George, Prinz Charles, Queen Elizabeth II. und Prinz William

Aaron Chown - WPA Pool/Getty Images Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis

Getty Images Prinz George und Prinz William, 2016

