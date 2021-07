Die Partnerin von UK-YouTube-Star KSI (28) hat kein Problem damit, ihrem Herzbuben die Meinung zu geigen! Seit 2009 zählt der Brite zu den ganz Großen auf der Videoplattform. Mit seinen Clips unterhält Olajide Williams Olatunji, wie KSI bürgerlich heißt, über 23 Millionen Menschen. Inzwischen ist er aber auch als Rapper oder Amateurboxer aktiv. Sogar in den einen oder anderen Skandal wurde JJ, wie sein Spitzname lautet, in der Vergangenheit verwickelt. Und dafür wird er auch gut und gerne mal von seiner Freundin kritisiert!

Tatsächlich ist KSI schon eine ganze Weile liiert – Ende 2019 sprach er das erste Mal öffentlich über die Mystery Lady. Bis heute hat er ihre Identität nicht enthüllt. In einem aktuellen Interview mit The Sun plauderte der 28-Jährige erstmals darüber, dass seine Liebste ihm auch mal Kontra geben kann: "Sie ist wirklich großartig und ich bin froh, jemanden wie sie zu haben. Sie hat nie Angst davor, mich mit meinem Bullshit zu konfrontieren!" Manchmal brauche er solche Widerworte einfach und nicht jemanden, der alles abfeiert, was er so macht.

Aktuell scheint sich KSI aber weniger auf Bullshit und mehr auf die Musik zu konzentrieren. Am 16. Juli erschien sein bereits drittes Studioalbum "All Over The Place". Auf der Platte hat der Rapper sogar einen Song seiner Freundin gewidmet, seine letzte Single-Auskopplung "Holiday" – eine Hymne für alle Verliebte. "Sie mag den Song und die Stimmung, die er rüberbringt. Das Musikvideo fand sie aber megapeinlich", gab er zu.

Anzeige

Instagram / loganpaul KSI und Logan Paul, YouTube-Stars

Anzeige

Getty Images KSI auf einem Event in London im Februar 2020

Anzeige

Instagram / ksi KSI, britisches Multitalent

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de