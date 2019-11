Gibt es bald wieder einen Boxkampf zwischen zwei erfolgreichen YouTubern? Nachdem der US-Amerikaner Logan Paul (24) gleich zweimal sieglos gegen Olajide Olayinka Williams "JJ" Olatunji (KSI) aus Großbritannien im Boxring blieb, möchte sein jüngerer Bruder Jake (22) jetzt die Familienehre retten. Eine angriffslustige Kampfansage sendete er bereits an seinen Wunschgegner – doch hat der Ex-Disney-Channel-Star auch wirklich eine Chance gegen den schlagstarken Rapper KSI (26)?

Nach dem letzten Fight seines Bruders bot sich Jake für einen Kampf gegen Olajide an, um sich für Logans Ring-Pleite zu revanchieren. "Ich möchte ihm zunächst zum Sieg gratulieren. Ich habe heute Abend einen Grad an Respekt für dich gewonnen, den ich vorher nicht hatte," richtete sich Jake auf Twitter an den Sieger. "Auch wenn ich und viele andere Leute nicht mit der Entscheidung einverstanden sind." Denn eigentlich Logan habe den Kampf gewonnen und sei eindeutig der bessere Boxer. Dazu sei der Brite durch eine Entscheidung des Ringrichters gerettet worden. "Über eine Minute, um sich in der Ecke zu erholen, nachdem Olajide niedergeschlagen wurde? Verrückt“, fuhr er fort. "Ich kann es kaum erwarten, gegen KSI zu kämpfen. Ich weiß, dieser Sport ist für mich gemacht und ich werde meinen Bruder rächen."

Der erste Amateurboxkampf zwischen KSI und Logan Paul endete im letzten Jahr mit einem Unentschieden in der Manchester Arena. Für das Rematch trafen sich die Box-Newcomer im November 2019 im Staples Center von Los Angeles und gaben damit ihr Profidebüt. Nach sechs Runden entschieden sich die Punktrichter mit einer 2:1 Mehrheit für Olajide als Gewinner.

Getty Images Logan Paul vs. Olajide Olayinka Williams "KSI" im Staples Center in Los Angeles 2019

Anzeige

Getty Images Olajide William Olatunji "KSI" beim öffentliche Training im November 2019

Anzeige

Getty Images Logan Paul und Jake Paul bei einer Pressekonferenz in Los Angeles 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de