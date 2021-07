Für ein erstes Date flossen bei Maxime Herbord (26) und Dario Carlucci (34) aber ganz schön viele Tränen! Bei Die Bachelorette lud die diesjährige Rosenverteilerin Maxime den schönen Dario als Ersten zum Einzeldate ein. In luftiger Höhe durften sich die beiden beschnuppern. Der Hottie ging dabei aufs Ganze, sprach über seine Familie, weinte und schenkte Maxime sogar einen bedeutungsvollen Ring. Das war nicht nur für die Bachelorette, sondern auch für die Fans zu viel des Guten: Das Einzeldate fiel bei ihnen total durch!

In einer Promiflash-Umfrage (Stand: 22. Juli, 17:45 Uhr) stimmten satte 440 von 500 der Promiflash-Leser dafür ab, dass das Date von Maxime und Dario total unangenehm war. Lediglich 61 Fans konnten dem Treffen etwas abgewinnen. Auch im Netz genießt Dario seit dem Bachelorette-Einzeldate kein hohes Ansehen. Vor allem, dass das Model Maxime kurz nach dem Kennenlernen einen bedeutsamen Ring schenkte, stieß vielen bitter auf. "Das ist das erste Date, die kennen sich gefühlt fünf Minuten und der gibt ihr so ein Geschenk", reagierte ein Twitter-User mit Unverständnis.

"Es war einfach too much", konnte Dario auch einen weiteren Instagram-User nicht von seinem Verhalten bei dem Rendezvous mit Maxime überzeugen. Ein anderer Fan war wiederum sicher: "Maxime war einfach mit so viel Aufmerksamkeit überfordert." Tatsächlich waren die emotionale Offenheit und die Berührungen des Hotties der 26-Jährigen zu viel. Im Nachhinein musste auch Dario feststellen, dass er Maxime womöglich überrumpelt hat. "Es war alles in allem ein schönes Date, aber viel zu emotional", gab er gegenüber Promiflash zu.

Alle Infos zu "Die Bachelorette" auf TVNow.

