Bereut er seine offensive Art? Am Mittwochabend verteilte Maxime Herbord (26) zum zweiten Mal bei Die Bachelorette die Rosen. Schon im Vorfeld der Schnittblumenvergabe trennte sie sich allerdings von einem Kandidaten: Dario Carlucci! Nach einem ziemlich – sagen wir mal – interessanten Date, bei dem der Charmeur emotional aufs Ganze gegangen war, schickte Maxime den Rosenanwärter nach Hause. Doch wie geht es Dario nach dieser Liebesschlappe?

Gegenüber Promiflash zeigte sich der 33-Jährige jedenfalls einsichtig. "Ich muss Maxime absolut recht geben. Es war alles in allem ein schönes Date, aber viel zu emotional. Diese Themen sollte man beim ersten Date nicht unbedingt besprechen müssen", machte er im Interview deutlich. Mit "diesen Themen" meint Dario vor allem den Verlust von geliebten Familienmitgliedern. Dennoch betonte er auch: "Es war aber weder ihrer noch mein Plan. Wir haben uns einfach verfangen."

Beim Thema Familie werde der ehemalige Are You The One?-Kandidat einfach sehr gefühlvoll. Jedoch bereue er nichts bei diesem Date. "Manchmal gehen Dinge nun mal schief oder die Vibes zwischen zwei Menschen passen nicht. So ist das Leben", resümierte er ziemlich gefasst im Promiflash-Gespräch.

