Ahnte Dario Carlucci (34) etwa schon, dass er Maxime Herbord (26) bei ihrem ersten Einzeldate überrumpelt hat? Am vergangenen Mittwoch flimmerte die zweite Folge der Bachelorette über die Fernsehschirme. Für Kandidat Dario gab es dabei ein böses Erwachen: Nachdem er der Rosenlady beim Tête-à-Tête in schwindelerregender Höhe unter anderem einen Ring mit persönlicher Bedeutung geschenkt hatte, gab sie ihm diesen anschließend bei der zweiten Nacht der Rosen zurück – und kickte Dario frühzeitig raus. Doch hat der Ex-Are You The One?-Teilnehmer das vielleicht schon erwartet?

Kurz nach dem intensiven Date hatte Maxime verraten, dass sie sich ein wenig unwohl gefühlt habe. Doch der Vibe kam bei Dario ganz anders an, wie er im Promiflash-Interview nun erzählte: "Das habe ich so nicht wahrgenommen. Wir waren über einer 60-Meter-Klippe, dass ich sie in den Arm nehme oder ihre Hand halte, wenn es um so private Themen geht, ist nun mal mein Charakter. Dafür werde ich mich nicht entschuldigen." Das Treffen sei ja auch dafür gedacht gewesen, herauszufinden, ob es zwischen ihnen passt oder nicht. Insofern akzeptiere er den Rauswurf selbstverständlich.

Auch die Ring-Aktion würde Dario immer wieder so durchziehen, wie er betonte: "Es hat, nach den Themen, die wir besprochen haben, einfach gepasst. Aus meiner Sicht. Es hätte auch eine Gummiente sein können. Es ging mir um die Bedeutung dahinter." Für den 34-Jährigen sei es aber auch völlig in Ordnung, dass ihn da vielleicht nicht jeder verstehen kann. Wie findet ihr es, dass Dario zu seinem Verhalten steht? Stimmt ab!

Bachelorette-Kandidat Dario Carlucci

Maxime Herbord bei "Die Bachelorette"

Dario Carlucci, "Die Bachelorette"-Kandidat 2021

