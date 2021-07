Er ist eine feste Größe im GZSZ-Cast! Felix von Jascheroff (38) spielte sich als John Bachmann in die Herzen der Fans. Die Zuschauer konnten in der beliebten RTL-Daily eine beachtliche Entwicklung des Charakters verfolgen: War John anfangs noch ein vorlauter Schüler im Kolle-Kiez, ist er heute ein gestandener Mann, der sich in der Gastro ein Standbein aufgebaut hat. Dafür hatte John ja auch genug Zeit – schließlich wird er von Felix schon seit 20 Jahren in der Vorabendserie dargstellt! Eine stolze Zahl, die gebührend gefeiert werden könnte. Promiflash verriet der gebürtige Berliner jetzt aber, dass er sein Jubiläum eher klein zelebrieren wird.

Bei seinem Einstieg in die Vorabendserie habe er nicht geplant, zwei Jahrzehnte lang mitzuspielen, lachte Felix im Promiflash-Interview. Doch ihm komme sein GZSZ-Engagement auch noch gar nicht so lange vor, fügte der 38-Jährige hinzu: "Durch meine vielen Erlebnisse und Geschichten, die ich bisher spielen durfte, verging die Zeit so rasend schnell, dass es dann doch die 20 Jahre geworden sind." Denn als John erlebte er die wildesten Abenteuer und Turbulenzen.

In großer Runde feiern werde er sein persönliches Jubiläum allerdings nicht, betonte Felix. Er plane, im kleinen Rahmen mit einem Glas Sekt anzustoßen. Doch womöglich steht bereits ein Nachholtermin fest: "Vielleicht gibt es eine große Feier bei '30 Jahre GZSZ' im nächsten Jahr."

MG RTL D / Benjamin Kampehl Felix von Jascheroff und Patrick Heinrich bei GZSZ

Instagram / felixvjascheroff Felix von Jascheroff und seine Freundin Alexandra Sophie im Mai 2021

Instagram / felixvjascheroff Felix von Jascheroff im April 2021 in Berlin

