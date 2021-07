Alfred Biolek (✝87) hatte sich während seiner Karriere unter anderem einen Namen als Moderator, Entertainer und Talkmaster in der deutschen Fernsehlandschaft gemacht: So moderierte er jahrelang die ARD-Show "Boulevard Bio". Jetzt müssen sich die Fans von ihrem Idol verabschieden: Alfred ist am Freitagmorgen im Alter von 87 Jahren in seiner Kölner Wohnung verstorben. Diese traurige Nachricht machte sein Adoptivsohn Scott Biolek-Ritchie gegenüber dpa publik.

Mehr dazu in Kürze hier auf Promiflash.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de