Wer wird an Katharina Damms besonderem Tag dabei sein? Seit rund zwölf Jahren ist die YouTube-Bekanntheit bereits mit ihrem Freund Leo zusammen. Ihre Liebesgeschichte begann damals noch in der Schulzeit – mittlerweile fiebern sie auf einen ihrer wohl schönsten Momente des Lebens hin: ihre Trauung. In den kommenden Wochen ist es schon so weit. Promiflash hat erfahren, welche Influencer definitiv auf Kats Hochzeit eingeladen sind!

Gegenüber Promiflash plauderte Katharinas enger Freund Jannik Stutzenberger aus, wer auf der Gästeliste steht. "Patrizia und Katrin Palme kommen auf jeden Fall und Maren und Tobi Wolf. Es wird eine kleine Reunion, wir haben uns schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen", verriet der Vlogger voller Vorfreude im Interview. Er wisse auch bereits den Ablauf des Tages und wie die Location aussieht – doch genauere Details behielt der 25-Jährige lieber für sich.

Eines steht für Jannik aber fest: "Ich finde, Leo und Kat sind füreinander bestimmt. Ich glaube, es wird eine richtig geile, schöne Traumhochzeit." Davon werden sich Katharinas Follower anscheinend auch selbst ein Bild machen können. Denn in einem früheren Interview mit Promiflash kündigte ihre Schwester Anna Maria (25) an: "Wir werden definitiv das ein oder andere zeigen. [...] Ein paar Erinnerungen müssen wir ja festhalten."

Instagram / lejannik Jannik Stutzenberger und Katharina Damm, Influencer

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf

Instagram / katharinadamm_official Katharina und Anna Maria Damm auf Mallorca

