Machen Rafi Rachek (31) und Sam Dylan (30) nun etwa Nägel mit Köpfen? Nachdem das Paar sich getrennte hatte – inklusive anschließender Netz-Schlammschlacht – beglückten die beiden ihre Fans nun mit großartigen Neuigkeiten: Die Turteltauben gehen ab jetzt wieder gemeinsame Wege. Dazu teilten die beiden eine romantische Fotostrecke. Auf einer Aufnahme kniet Rafi sogar vor seinem Partner – hat er etwa um dessen Hand angehalten? Sam spricht jetzt im Promiflash-Interview Klartext!

Gegenüber Promiflash verrät der einstige Prince Charming-Kandidat, dass er in dem Moment selbst glaubte, dass Rafi ihm gleich die Frage aller Fragen stellen würde. "Das war jetzt doch eine Stufe 'too much'. Rafi ist extra auf die Knie gegangen, damit ich denke, ich bekomme einen Antrag", erzählt der aufgeregte Beau. Das sei dann allerdings doch nicht der Fall gewesen: "Dann hat er den Autoschlüssel gezückt und mir einen Volvo geschenkt."

Rafi wollte Sam zur Reunion offenbar damit eine richtig große Überraschung draufpacken: Er schenkte ihm ein Fahrzeug – auch als Ansporn. "Damit ich mehr Motivation habe, meinen Führerschein abzuschließen", erklärt der 30-jährige Reality-TV-Star.

privat Sam Dylan und Rafi Rachek

privat Sam Dylan und Rafi Rachek im Juli 2021

Instagram / houseofdylan Rafi Rachek und Sam Dylan

