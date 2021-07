Viele hatten es schon geahnt, jetzt haben es Sam Dylan (30) und Rafi Rachek (31) bestätigt: Das Ex-Pärchen hat tatsächlich wieder zueinandergefunden! Erst im Mai hatten der einstige Kampf der Realitystars-Kandidat und sein Lover bekannt gegeben, sich getrennt zu haben. Der lange Lockdown scheint an dem Couple nicht spurlos vorbeigegangen zu sein. Zuletzt wurden Sam und Rafi allerdings immer öfter zusammen erwischt – nun sind sie wieder ein Paar!

Mit einem kitschigen Instagram-Post bestätigte Sam das Liebes-Comeback: "Einige haben es bestimmt schon mitbekommen. Rafi und ich haben uns erst mal nur für uns neu kennengelernt, um zu wissen, was wir wirklich wollen. Mir ist jetzt klar geworden, dass ich nur einen will, und das bist du", textet der ehemalige Prince Charming-Anwärter ganz gerührt. Er könne gerade kaum in Worte fassen, wie glücklich ihn die Reunion mache.

Eine Sache dürfte allerdings für weitere Spekulationen sorgen: Auf dem dazugehörigen Foto kniet Rafi wie bei einem Heiratsantrag vor seinem Angebeteten. Und auch Sams Andeutung zu dieser Pose könnte eigentlich eindeutiger nicht sein: "Ja zu jeder weiteren Minute in meinem Leben mit dir! Heute hat Rafi mir eine der schönsten Überraschungen überhaupt gemacht." Ob die beiden sich wirklich verlobt haben, will der Föhnfrisurfreund schon bald auflösen.

Instagram / houseofdylan Sam Dylan und Rafi Rachek

Instagram / rafirachek Rafi Rachek und Sam Dylan im Juli 2021

Instagram / houseofdylan Sam Dylan und Rafi Rachek

