Wie geht es Dario Carlucci (34) nach seinem Bachelorette-Aus? Der Münchner musste in der vergangenen Folge der Kuppelshow bereits seine Sachen packen. Nach einem sehr emotionalen Einzeldate mit Rosenverteilerin Maxime Herbord (26), bei dem Dario ihr sogar einen Ring als Glücksbringer schenkte, zog die Beauty einen Schlussstrich: Ihr sei klar geworden, dass der Key-Account-Manager nicht zu ihr passt, weshalb sie den Singlemann nach Hause geschickt hat. Aber wie empfand Dario selbst diese Abfuhr?

Im Promiflash-Interview gab der frühere Are You The One?-Kandidat zu, dass Maximes Korb keine große Überraschung für ihn war: "Ich habe das Date zwar für schön empfunden. Aber auch für viel zu intim und zu privat. Ich denke, an meiner Reaktion merkt man, dass es absolut in Ordnung war, gehen zu müssen." Als Gentleman akzeptiere er Maximes Entschluss, den Flirt mit ihm zu beenden. "Sie fällt in dieser Show die Entscheidungen", stellte er klar. Dario ist sich sogar sicher, dass Maximes Abfuhr die einzig richtige Entscheidung war: "Auch für mich war es gut zu gehen, weil auch mir das Date einfach zu viel war. Zu viel Emotionen und auch zu viel Privates."

Der schönen Halbniederländerin gegenüber hegt Dario daher keinerlei Groll. "Ich denke, Maxime und ich könnten gute Freunde sein. Sie ist eine sehr nette, junge Frau! Sie hat das Richtige getan und kann sich ab jetzt Zeit für die anderen Jungs nehmen", resümierte er.

