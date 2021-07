Welchen Einfluss hat Tommy Dorfmans (29) Trans-Outing auf ihre Ehe? Die Tote Mädchen lügen nicht-Darstellerin fand ihr persönliches Glück mit ihrem Partner Peter Zurkuhlen – 2016 besiegelte das Paar seine Liebe dann mit der Hochzeit. Nun outete sich die Schauspielerin als Transfrau – die Blondine lebt privat schon seit Längerem als Frau. Jetzt erklärt Tommy, welche Auswirkung dieser Umstand auf ihre Ehe mit Peter hat!

Im Gespräch mit Time erklärte Tommy, dass sich das Verhältnis zu ihrem Ehemann Peter mit der Zeit verändert habe. "Ich hatte eine neunjährige Beziehung mit einem schwulen Mann, in der man mich eher als männliche Person betrachtete", begann sie zu berichten. Eine romantische Beziehung würde inzwischen aber nicht mehr hundertprozentig funktionieren: "Ich liebe ihn so sehr, aber wir haben gelernt, dass das, was mich als Transfrau interessiert, sich nicht unbedingt in einem schwulen Mann widerspiegelt."

Tommy erzählte, dass sie und Peter sich daraufhin intensiv mit sich selbst auseinandergesetzt hätten. "Wir haben unglaubliche Gespräche geführt, um unsere Beziehung als Freunde neu zu definieren", erinnerte sie sich. Der Übergang sei befreiend und klärend gewesen.

Getty Images Peter Zurkuhlen und Tommy Dorfman im Februar 2020 in Mailand

Instagram / tommy.dorfman Schauspielerin Tommy Dorfman

