Nach Trans-Outing: Tommy Dorfman präsentiert sich im Bikini

Tommy Dorfman (30) fühlt sich offenbar pudelwohl! Vor etwa einem Jahr outete sich der Tote Mädchen lügen nicht-Star als Transfrau. Seither weht ein ganz frischer Wind in ihrem Leben. Unter anderem ließ sie sich nach fünf Jahren Ehe von ihrem Partner Peter Zurkuhlen scheiden. Außerdem genießt die Schauspielerin es, sich in Sachen Fashion auszuprobieren – und lässt auch die Bademode nicht aus. Im Netz präsentierte sich Tommy nun heiß im Bikini!

Via Instagram teilte die 30-Jährige nun eine Fotostrecke aus ihrem Italien-Urlaub. Auf den Bildern rekelt sich die Blondine in einem roten Bikini auf einem farblich passenden Kajak. Dabei können Tommys Follower vor allem ihre neuen Kurven bestaunen. Diese weiß der Serienstar definitiv in Szene zu setzen und beißt unter anderem lasziv in ihr Obst.

Dafür, dass sie nun mit ihrem weiblichen Körper und der Mode experimentiert, hat Tommy auch einen simplen Grund. "Ich denke, ich hole eine Menge verlorener Zeit auf, und lasse mich dabei von der Kreativität der anderen inspirieren", erklärte die US-Amerikanerin gegenüber People. Sie wolle Kleidung tragen, die kraftvoll, stark, feminin und jung ist.

Instagram / tommy.dorfman Tommy Dorfman im September 2021

Instagram / tommy.dorfman Tommy Dorfman im Juni 2022

Instagram / tommy.dorfman Tommy Dorfmann, Schauspielerin

