Am Mittwochabend wurde Fashion großgeschrieben! Es war mal wieder so weit – in New York wurden die berühmten CFDA Fashion Awards vergeben. Moderiert wurde die Preisverleihung von Emily Blunt (38). Aber nicht nur die "A Quiet Place"-Darstellerin schmiss sich für ihren großen Auftritt in Schale. Auch die anderen prominenten Damen sorgten auf dem roten Teppich für Blitzlichtgewitter mit ihren Looks. Das waren die heißesten Outfits des Abends!

Die Stilrichtungen der Stars hätten unterschiedlicher nicht sein können. Doch ein Motto zog sich bei den Looks durch: Sex Sells! Während Zendaya Coleman (25) ihren fitten Body in einem roten Zweiteiler präsentierte, flashte Emily Ratajkowski (30) acht Monate nach der Geburt ihres Sohnes mit ihrem Sixpack in einem bauchfreien Oberteil. Auch Cara Delevingne (29), Tommy Dorfman (29) und Emily Blunt setzten auf nackte Haut und trugen tiefe Ausschnitte.

Rebecca Dayan ließ auf eine ganze andere Weise tief blicken: Die Schauspielerin schritt in einem transparenten Kleid über den Red Carpet und gewährte damit einen Blick auf ihre Unterwäsche. Drew Barrymore (46) kam in einem gelben Tüllkleid, Ciara (36) in einem hautengen schwarzen Dress. Welcher Look gefällt euch am besten? Stimmt ab!

Anzeige

Getty Images Zendaya Coleman, November 2021

Anzeige

Getty Images Emily Ratajkowski bei den CFDA-Awards

Anzeige

Getty Images Cara Delevingne bei den CFDA-Awards in New York

Getty Images Tommy Dorfman bei den CFDA-Awards

Getty Images Emily Blunt bei den CFDA-Awards

Getty Images Rebecca Dayan, November 2021

Getty Images Drew Barrymore bei den CFDA-Awards 2021

Getty Images Ciara, November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de