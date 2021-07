Es ist ein spannender Sommer für Sportfans: Die Olympischen Spiele starten noch heute! Kurz nachdem die aufgrund der Pandemie um ein Jahr verschobene Fußball-Europameisterschaft nachgeholt wurde, gibt es nun schon das nächste große Sportevent. In der japanischen Hauptstadt Tokio werden ab sofort wieder die besten Sportler der ganzen Welt gegeneinander in verschiedenen Disziplinen antreten. Doch viele von ihnen sind nicht nur außerordentlich gut in ihrer Sportart, sondern sehen noch dazu besonders gut aus: Das sind Olympias heißeste Athleten!

Eine Sportlerin, die nicht nur durch ihre Leistung, sondern ebenso durch ihr Aussehen beeindruckt, ist die Leichtathletin Alica Schmidt. Ihr Gesicht dürfte dem ein oder anderen hierzulande wohl bekannt vorkommen, denn die Sprinterin aus Worms ist auch als Influencerin tätig. Die britische Läuferin Dina Asher-Smith könnte Alica nicht nur auf dem Sportfeld Konkurrenz machen: Denn sie zählt ebenfalls zu den heißesten Wettkämpferinnen Olympias. Unter den männlichen Leichtathleten kann der Brite Zharnel Hughes (26) mit seinem Sixpack sicherlich auch abseits der Laufbahn einige Blicke auf sich ziehen.

Der italienische Schwimmer Gregorio Paltrinieri (26) ist bei seinen Fans vermutlich ebenfalls nicht nur für seine Leistungen im Wasser beliebt: Er begeistert auch durch seine definierten Muskeln. Die brasilianische Skateboarderin Leticia Bufoni (28) ist bei ihrer Performance auf dem rollenden Brett ein wahrer Augenschmaus für alle Olympia-Zuschauer. Und auch die Fußballerin Alex Morgan (32) bringt sicherlich den ein oder anderen Sportfan zum Schwärmen. Vielleicht finden sich die Sport-Stars untereinander ebenfalls anziehend – schließlich soll es im Athletendorf wohl häufiger zu heißen Liebschaften kommen...

Instagram / alicasmd Alica Schmidt, Leichtathletin

Instagram / dinaashersmith Dina Asher-Smith, Leichtathletin

Instagram / zharnel_hughes Zharnel Hughes, Leichtathlet

Instagram / greg_palt Gregorio Paltrinieri, Schwimmer

Instagram / leticiabufoni Leticia Bufoni, Skateboarderin

Getty Images Alex Morgan, Fußballerin

