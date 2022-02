Ist Nathan Goldblat (22) etwa wieder in festen Händen? Der deutsche YouTuber ist bereits seit einem halben Jahr Single. Im Juli hatte der Das Internat-Darsteller die Trennung von seiner langjährigen Freundin und TikTokerin Nika Sofie (19) bekannt gegeben. Seither wurde es ruhig um den Beau, was Frauen angeht. Kurz nach dem Valentinstag sorgte der Webstar jetzt aber für Aufregung: Weil Nathan Fotos mit einer Unbekannten von einem romantischen Berlin-Trip geteilt hatte, vermuteten viele, dass er wieder eine Freundin hat!

Zu einer Fotoreihe aus der Hauptstadt – vom Sightseeing, von einem romantischen Candlelight-Dinner oder sogar direkt aus dem Hotelbett – schrieb Nathan auf Instagram: "Nachricht an mein Zukunfts-Ich: Poste mit mehr Leichtigkeit und poste das, was du dir in Zukunft auf deinem Account gerne selbst anschauen willst. Es ist egal, was andere darüber denken." Auf einem Spiegelselfie war eine brünette Dame zu sehen, die viele direkt für die neue Flamme des Schauspielers hielten.

Auch wenn die Aufnahmen wirklich romantisch aussahen, nahm Nathan den Gerüchten sofort den Wind aus den Segeln: "Sehe schon die Kommentare, also hier die Antwort. Wir sind nicht zusammen", kommentierte er unter den Post. Es habe sich lediglich um einen schönen Kurzurlaub mit einer Freundin gehandelt, den er gerne auf seinem Profil teilen wollte. "Warum sollte ich euch etwas verheimlichen?", schloss er ab. Was nicht ist, kann ja aber noch werden – und vielleicht stellt Nathan die Brünette bald doch als seine neue Partnerin vor.

Instagram / nathan.goldblat Nika Sofie und Nathan Goldblat, Social-Media-Pärchen

Instagram / nathan.goldblat Nathan Goldblat in einem Restaurant in Berlin

Instagram / nathan.goldblat Nathan Goldblat, Webstar

