Sie schweben in ihrem ganz persönlichen siebten Himmel! Seit wenigen Monaten ist es offiziell: Rihanna (33) und Rapper A$AP Rocky (32) sind tatsächlich ein Paar. Nach etlichen Spekulationen machte es der Rapper in einem Interview dann endlich offiziell und seitdem turteln die beiden, was das Zeug hält. Auch jetzt konnten sie wieder einmal nicht die Finger voneinander lassen: Rihanna und A$AP Rocky wurden verliebt in Miami erwischt!

Ein Augenzeuge sah das Paar am Donnerstag in einem Hotel in der US-Küstenmetropole und berichtete gegenüber Hollywood Life: "Sie kamen getrennt voneinander durch einen privaten Eingang an." Rakim Mayers, wie der Künstler mit bürgerlichem Namen heißt, habe offensichtlich auf seine Freundin gewartet. Als RiRi endlich kam, sei die Freude groß gewesen. "Sie betrat dann die Lobby, sie fielen sich in die Arme, küssten und umarmten sich", ergänzte der Insider.

Doch das Paar wollte scheinbar keine Aufmerksamkeit auf sich ziehen: "Man konnte ihr Lächeln sehen, obwohl sie sich mit ihrem Hut und der lilafarbenen Maske sehr bedeckt hielt. Sie stiegen danach zusammen in einen Aufzug." Eins steht fest: sowohl Rihanna als auch der "Praise the Lord"-Interpret haben ziemlich glücklich miteinander gewirkt.

Backgrid / ActionPress A$AP Rocky und Rihanna im Juli 2021

Getty Images Rihanna, Sängerin

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky, 2019

