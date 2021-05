Endlich ist es offiziell! Ende 2019 machten erstmals Gerüchte die Runde, dass A$AP Rocky (32) und Rihanna (33) miteinander anbandeln. Seitdem wurden die Musiker immer wieder zusammen gesehen. Dass es ernst zwischen den beiden ist, machten die Aussagen von Insidern deutlich. So soll der Rapper bereits die Familie von Rihanna kennengelernt haben. Öffentlich hatten die beiden jedoch nie über ihre Gefühle gesprochen – bis jetzt. A$AP Rocky bestätigte nun seine Beziehung zu der "Love the Way You"-Interpretin.

Im Interview mit GQ sprach der 32-Jährige erstmals ganz offen über seine Liebe zu der Sängerin. "[Beziehungen sind] so viel besser, wenn man 'Die Eine' gefunden hat. Sie ist so viel besser als eine Million andere [Frauen]", schwärmte er. Während des Gesprächs bezeichnete A$AP Rocky Rihanna als die "Die Liebe meines Lebens" und "Meine Lady".

Dass der "Fuckin' Problems"-Interpret total verknallt in die 33-Jährige ist, kann auch der Journalist, der das Interview geführt hat, bestätigen. Im Artikel des Magazins schrieb dieser: "Sobald ich [Rihanna] erwähne, fängt er an zu strahlen wie ein Teenager, dessen Schwarm gerade seine Einladung zum Abschlussball angenommen hat. Ich konnte praktisch die Engel singen hören."

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky, 2012

ActionPress/OLIVIER BORDE / BESTIMAGE Rihanna und A$AP Rocky bei der Paris Fashion Week 2018

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky, 2019

