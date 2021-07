Olympisches Gold zu holen, steht für Tom Daley (27) nicht mehr im Vordergrund. Der Turmspringer konnte in seiner sportlichen Karriere bereits einige Erfolge verbuchen. Unter anderem brachte er schon zwei olympische Bronzemedaillen mit nach Hause. Nun will er auch bei den Olympischen Spielen in Tokio zeigen, was er kann. Den Kampf um die Medaillen sieht er inzwischen allerdings deutlich weniger verbissen: Mittlerweile ist nämlich sein Sohn das Wichtigste in seinem Leben!

Bereits 2018 sind Tom und sein Mann Dustin Lance Black (47) mithilfe einer Leihmutter Eltern geworden. Söhnchen Robbie bedeutet dem Sportstar seither alles. Durch seine Vaterrolle sind in den vergangenen Jahren seine sportlichen Erfolge immer weiter in den Hintergrund gerückt: "Ich denke, jeder Athlet lügt, der behauptet, er möchte keine olympische Goldmedaille gewinnen. Aber am Ende des Tages bin ich ein Vater und ein Ehemann", erklärte er gegenüber The Sun. Durch seinen Sohn habe er heute eine völlig neue Sicht auf sein Leben: "Früher habe ich mich darüber definiert, wie gut ich beim Turmspringen war. Aber jetzt gibt es andere Dinge in meinem Leben, die genauso wichtig sind."

Durch diesen neuen Lebensansatz kann der 27-Jährige die diesjährigen Olympischen Spiele deutlich entspannter angehen, da er sich selbst nicht mehr so sehr unter Druck setzen muss. "Dank dieser Perspektive, dass mein Sohn und mein Ehemann mich lieben werden, egal wie gut ich springe, kann ich mein Bestes geben und bin in der Lage, es einfach zu genießen", meinte er über seine Zeit in Tokio.

Tom Daley mit seinem Sohn Robbie

Tom Daley im Tokyo Aquatics Centre

Dustin Lance Black und Tom Daley bei den Pride Of Britain Awards, 2019

