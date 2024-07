Mit Wolle am Pool: Tom Daley strickt im Olympia-Publikum

Die Olympischen Spiele sind im vollen Gange! Nachdem am Freitagabend die Sportspiele festlich eingeleitet wurden, gehen heute endlich die Wettkämpfe los. Beim Tauchen sorgen allerdings nicht die konkurrierenden Sportler für Aufsehen, sondern Tom Daley (30). Der britische Turmspringer sitzt im Publikum und feuert seine Teamkollegen an – und strickt nebenbei! Was genau er mit seinen Stricknadeln kreiert, lässt sich nicht genau erkennen, doch auf Fotos, die Mirror vorliegen, erkennt man, dass er möglicherweise einen Pullover herstellt. Dazu nutzt er die Farben der britischen Flagge, die er auch gleich als Abbild mit dazu anfertigt.

Auch im Netz kursieren die Bilder und Aufnahmen des Profisportlers. Dass er so ein unschuldiges Hobby zu diesen aufregenden Wettbewerben mitbringt, feiern seine Fans extrem. "Die Olympischen Spiele beginnen nicht mit der Eröffnungszeremonie. Sie beginnen erst, wenn Tom seine Stricknadeln herausholt.", schreibt ein User auf X. Andere meinen: "Tom Daley ist multitaskingfähig und strickt wie ein Profi! So kann man unter Druck Ruhe bewahren!" und "Er ist so eine Legende!", aber auch "Eine Sache, die ihr über mich wissen müsst: Wenn Olympia beginnt, verwandle ich mich in Tom Daleys größten Fan!"

Auch in den vergangenen Jahren brachte Tom schon seine Stricknadeln und Garn mit sich zu den Wettkämpfen. Wie das Magazin weiter berichtet, würde es dem Taucher dabei helfen, mit dem immensen Stress der Wettkämpfe klarzukommen. Sein allererstes Strickprojekt war ein Schal für seine Mama zum Muttertag gewesen, doch im Jahr 2021 gründete er dann seine eigene Strickmodenmarke Made With Love.

Getty Images Tom Daley auf der Tribüne bei den Olympischen Spielen 2020

Instagram / madewithlovebytomdaley Tom Daley im Oktober 2021

