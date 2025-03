Tom Daley kämpfte einen einsamen Kampf mit Essstörungen

Tom Daley (30) gewährt in einem neuen Interview einen sehr ehrlichen Einblick in seine Gefühlswelt zu einem Thema, das ihm bis viele Jahre Schwierigkeiten bereitete: Sein Kampf mit Bulimie und Körperdysmorphie. Gegenüber der Zeitschrift Fashion Magazine erinnerte sich der Ex-Turmspringer, wie ihn die Worte eines Trainers im Jahr 2011 nachhaltig belasteten: "Er sagte, ich sei übergewichtig und sollte aussehen wie mit 14 – dabei war ich fast 18." Tom beschrieb, wie diese Bemerkung der Auslöser für seinen lange währenden inneren Kampf wurde: "Es war das erste Mal, dass jemand meinen Körper nicht als Leistungswerkzeug, sondern rein nach seinem Aussehen bewertete."

Auch in seiner neuen Dokumentation "Tom Daley: 1.6 Seconds", welche im Juni erscheint, blickt der Sportler auf die Höhen und Tiefen seiner glanzvollen Karriere zurück. Dabei reflektiert der Olympia-Star besonders das Gefühl der Isolation als Mann mit einer Essstörung. "Es war etwas, worüber Männer nicht redeten. Das passiert doch nur Mädchen", erklärte er und gestand, sich deshalb oft sehr einsam gefühlt zu haben. Mittlerweile ist Tom aber nicht mehr alleine, sondern kann sich seinem Ehemann Dustin Lance Black (50) anvertrauen. Mit ihm hat der einstige Sportler zwei Kinder zusammen. Über seine Rolle als Papa spricht Tom in seiner Doku ebenfalls – und zeigt sich mächtig stolz: "Ich freue mich darauf, meinen Kindern irgendwann zeigen zu können, was ich als Athlet erreicht habe."

Tom wurde 2009 als Nachwuchs-Turmspringer direkt berühmt. Damals gewann er mit nur 15 Jahren seinen ersten Weltmeistertitel. Im Laufe seiner erfolgreichen Karriere machte der Brite aber nicht nur mit seinem Können auf sich aufmerksam, sondern auch mit einem eher ungewöhnlichen, dafür aber sehr kreativen Hobby: Tom eignete es sich an, vor jedem seiner Wettkämpfe zu stricken, um seine Nerven etwas zu beruhigen. Auch bei seinen letzten Olympischen Sommerspielen in Paris 2024 zückte er die Stricknadeln und kreierte einen Pullover à la Paris.

