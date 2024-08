Olympia-Star Tom Daley gibt jetzt sein Karriereende bekannt

Tom Daley (30), Großbritanniens erfolgreichster Wasserspringer, gibt mit 30 Jahren seinen Rücktritt bekannt. Nach beeindruckenden fünf Teilnahmen an Olympischen Spielen entscheidet sich der Sportler, seine Karriere nach den Pariser Wettkämpfen zu beenden, wo er zusammen mit seinem Partner Noah Williams noch Silber im 10-Meter-Synchronspringen gewann. Dies war seine fünfte olympische Medaille, die ihm das komplette Medaillenspektrum bescherte – von Bronze in London und Rio über Gold in Tokio bis hin zu seiner letzten Silbermedaille. Tom erklärt gegenüber Vogue dazu: "Am Ende war es sehr emotional, dort oben auf der Plattform zu stehen und zu wissen, dass es mein letzter Wettkampfsprung sein würde. Aber irgendwann muss man die Entscheidung treffen, und es fühlt sich wie der richtige Zeitpunkt an. Es ist der richtige Zeitpunkt, Schluss zu machen."

Der Brite trat bereits im Alter von 14 Jahren bei den Olympischen Spielen in Peking an und hat in seiner Karriere viele Höhen und Tiefen erlebt. Besonders emotional war für ihn, als sein Vater Robert, der ihn stets sehr unterstützt hatte, 2011 an Hirnkrebs verstarb. Seitdem sind seine Mutter Debbie und sein Ehemann Lance, den er 2017 heiratete, feste Begleiter bei seinen Wettkämpfen. Auch in Paris war seine Familie, inklusive seines Mannes und ihrer gemeinsamen Kinder Robbie und Phoenix, an Toms Seite, um ihn zu unterstützen.

Neben seiner sportlichen Karriere hat Tom Daley auch andere Leidenschaften entwickelt, wie das Stricken und Modedesign. 2021 gründete er sogar seine eigene Strickkleidungslinie "Made With Love". Er plant nun, einen Kurs am Fashion Institute of Design and Merchandising in Los Angeles zu belegen, um seine Fähigkeiten im Nähen zu erweitern. Außerdem möchte er eine Badebekleidungslinie rausbringen. Abseits des Sportbeckens wird er sich jetzt neuen medialen und modischen Projekten widmen und freut sich darauf, mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen. "Ich hoffe, man erinnert sich an mich als jemanden, der nie aufgab und seine Träume verfolgte, bis er sie erreichte", sagt Daley im Interview stolz.

Getty Images Thomas Daley und Noah Williams

Instagram / tomdaley Tom Daley und Dustin Lance mit ihren beiden Kindern

