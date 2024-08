Tom Daley zeigt seinen selbst gestrickten Olympia-Pullover!

Tom Daley (30) präsentiert stolz sein Werk. Der britische Turmspringer saß vergangenes Wochenende auf der Zuschauertribüne bei den Olympischen Spielen in Paris, um seine Teamkollegen anzufeuern. Dabei stach aber vor allem eine Sache ins Auge: Der Sportler strickte nebenbei eifrig. Nun zeigt Tom auf Instagram seine fertige Arbeit: Er strickte einen Pullover, auf dessen Vorderseite der Schriftzug "Paris 24" mit einem Eiffelturm prangt – auf der Rückseite steht in weißer Schrift sein Nachname Daley. Ebenfalls auf dem Pulli zu finden sind die Nationalflaggen von Großbritannien und Frankreich.

Die Fans reagieren entzückt auf Toms selbst gestrickten Pulli. "Du bist zu talentiert, um es in Worte zu fassen" oder "Oh Tom... du weißt absolut, was du tust", lauten nur zwei der unzähligen positiven Kommentare. Auch Adidas feiert den 30-Jährigen für seine Strickkünste und schreibt: "Modedesigner in den Lebenslauf aufnehmen".

Auch sportlich konnte Tom bei der Olympiade Erfolge einfahren: Gemeinsam mit seinem Teamkollegen Noah Williams trat er im 10-Meter-Synchronspringen der Männer an. Die beiden schafften den Sprung aufs Podest – sie dürfen die Silbermedaille mit nach Hause nehmen. Eigentlich hatte Tom seine sportliche Karriere bereits an den Nagel gehängt, sein kleiner Sohn überredete ihn allerdings, erneut anzutreten. "Ich bin nicht bereit, aufzuhören, und ich glaube nicht, dass ich bereit war, aufzuhören und meine Badehose an den Nagel zu hängen und diesen Teil meines Lebens hinter mir zu lassen", erklärte er in einem YouTube-Video und fügte hinzu: "Vor allem, als mein Sohn Robbie sagte: 'Papa, ich will dich bei den Olympischen Spielen tauchen sehen.'"

Getty Images Thomas Daley und Noah Williams

Instagram / dlanceblack Tom Daley und Dustin Lance mit ihren beiden Söhnen, April 2023

