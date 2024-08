Tom Daley hofft, seinen verstorbenen Papa stolz zu machen

Tom Daley (30) verlor seinen Vater Robert im Jahr 2011 an den Folgen eines Hirntumors. Ein Jahr später gewann der britische Wasserspringer bei den Olympischen Sommerspielen in London seine allererste Goldmedaille – etwas, das sein Vater nicht mehr miterleben konnte. Zwölf Jahre später holt Tom bei Olympia in Paris die Silbermedaille. Im Interview in der TV-Sendung "This Morning" erklärt der Sportler, dass er hofft, dass sein Vater stolz auf ihn wäre. "Mein Vater war mein größter Anfeuerer, mein größter Unterstützer", erinnert er sich.

Toms Vater habe ihm immer den Rücken gestärkt. So feuerte er ihn beispielsweise 2008 bei den Spielen in Beijing an, als sein Sohn als jüngster Athlet Großbritanniens das Finale erreichte – Tom war damals gerade einmal 14 Jahre alt. "Er hat mich immer unterstützt, und ich hoffe, dass er unglaublich stolz auf das wäre, was ich seitdem erreicht habe", macht der 30-Jährige in der Morningshow deutlich. Dass sein Papa die ersten Meilensteine seiner Karriere noch miterleben konnte, darüber ist er sehr froh. "Er hat auch gesehen, wie ich 2009 meinen ersten Weltmeistertitel gewonnen habe, als ich 15 war", berichtet Tom stolz.

Auch wenn Toms Dad ihn bei dem Wettbewerb in Paris nicht unterstützen kann, bekommt er anderweitig ganz viel tatkräftigen Beistand. Sein Ehemann Dustin Lance Black (50) und die beiden Söhne Robbie und Phoenix unterstützten ihn vor Ort. Sein erstgeborener Sprössling war es auch, der Tom nach einer zweijährigen Pause wieder dazu brachte, an den Spielen teilzunehmen. "'Papa, ich möchte, dass du wieder bei den Olympischen Spielen springst", habe der kleine Robbie Tom ans Herz gelegt.

Instagram / tomdaley Tom Daley mit seinen Brüdern William und Ben sowie seinem Vater Robert

Instagram / tomdaley Tom Daley mit seinen Söhnen in Paris, August 2024

