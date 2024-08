Nach Rücktritt: Tom Daley steigt in Wohltätigkeitsarbeit ein

Erst am vergangenen Montag bestätigte der Olympia-Star Tom Daley (30), dass er seine Sportkarriere beendet – doch er widmet sich direkt dem nächsten Projekt! Wie The Standard berichtet, ist Tom nun das neue Gesicht der Wassersicherheitskampagne Don't Drink and Dive in Großbritannien. "Das Tauchen ist vorbei, aber ich möchte weiterhin großartige Dinge im Wasser tun", offenbart er über seine neue Herausforderung.

Es ist nicht die erste Wohltätigkeitsarbeit, die der 30-Jährige betreibt. Bereits während der Wettkämpfe in Paris strickte er seinen eigenen Pullover. Es folgten noch weitere eigene Kreationen: Er designte einen Eimerhut, Schlappen, Slips und Sonnenbrillen, wie das Magazin weiter berichtet. Der gesamte Erlös seiner Kollektion wird an die führende Wasserrettungsorganisation im Vereinigten Königreich gespendet. "Einer von vier Ertrinkungsfällen in Großbritannien hat mit Alkohol zu tun. [...] Deshalb entwerfe ich eine Kollektion von glamouröser, gestrickter Bademode, die die Menschen daran erinnert: Trinke nicht und tauche", erklärt er weiter.

Tom schaut auf eine erfolgreiche, sportliche Karriere zurück. Er gilt als Großbritanniens erfolgreichster Wasserspringer. Mit nur 14 Jahren trat er bereits bei den Olympischen Spielen in Peking an – es folgten viele Höhen und Tiefen. Doch jetzt fühlt es sich für ihn als "richtiger Zeitpunkt" an, seine Karriere zu beenden. "Am Ende war es sehr emotional, dort oben auf der Plattform zu stehen und zu wissen, dass es mein letzter Wettkampfsprung sein würde. Aber irgendwann muss man die Entscheidung treffen, und es fühlt sich wie der richtige Zeitpunkt an. Es ist der richtige Zeitpunkt, Schluss zu machen", erklärte er gegenüber Vogue.

Anzeige Anzeige

Instagram / tomdaley Tom Daley, Sportler

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Daley, 2021 während der Olympischen Spiele

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr, dass Tom jetzt Wohltätigkeitsarbeit macht? Sehr spannend! Das ist eine gute Idee. Na ja, ich finde das nicht so gut. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de