19 Jahre Unterschied: Kein Problem für Tom Daley und Ehemann

Tom Daley (31) und Dustin Lance Black (50) trennen 19 Jahre – doch trotzdem sind die so glücklich wie eh und je. Wie der ehemalige britische Olympia-Turmspringer im Interview mit Us Weekly erklärt, fühle sich ihr Altersunterschied von Jahr zu Jahr kleiner an und sei absolut kein Thema bei ihnen. "Zu 100 Prozent. Es ist lustig, weil die Leute, die uns kennen, wissen, dass ich der reifere Part bin, der sich um alles im Haus kümmert", scherzt der Sportler.

Tom und Dustin, die sich vor mehr als zehn Jahren kennengelernt haben, unterstützen einander in allen Vorhaben, was ihre Beziehung festige. "Wir sind beide wirklich große Träumer. Ich glaube, das war das Wichtigste für uns, dass wir uns gegenseitig so unterstützen", erklärt der 31-Jährige. Ihnen sei es besonders wichtig, die Träume des jeweils anderen nicht einzuschränken, sondern daran mitzuarbeiten. Tom betont: "Wir geben einander wirklich das Gefühl, dass wir alles erreichen können, was wir uns vornehmen."

Im Familienleben stehen mittlerweile die beiden Söhne im Mittelpunkt. Während Tom erzählt, dass Robbie wenig Interesse an sportlichen Aktivitäten zeigt, scheint sein jüngerer Sohn Phoenix eher ein "kleiner Draufgänger" zu sein. Er wolle seine Kinder jedoch zu nichts drängen und ihnen die Freiheit lassen, ihre eigenen Interessen zu verfolgen. Zeit hat er für seine zwei Kids und seinen Mann nun auf jeden Fall wieder – denn vergangenes Jahr beendete er seine professionelle Wassersportkarriere, nachdem er insgesamt fünf olympische Medaillen für England gewonnen hatte.

Instagram / tomdaley Tom Daley und Dustin Lance mit ihren beiden Kindern

Instagram / dlanceblack Tom Daley und Dustin Lance Black im September 2022

