Sandra (29) ist eher weniger begeistert von Tommys heißem Are You The One?-Auftritt! Die beiden lernten sich in der Kuppelshow Ex on the Beach intensiv kennen – und hatten sogar vor laufenden Kameras Sex. Obwohl beide anscheinend Gefühle füreinander entwickelt hatten, entschloss sich der gebürtige Franzose danach bei "Are You The One?" weiter nach der großen Liebe zu suchen. Dass er dort flirtet und ausgerechnet mit Walentina rumgemacht hat, findet Sandra gar nicht gut!

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde wollte ein neugieriger Follower von Sandra wissen, wie sie die Bilder von Tommy in dem Format findet. "Nicht schön, vor allem wenn so eine wie sie auf ihm liegt", gab sie ehrlich zu – und schoss zugleich gegen seine Flirt-Partnerin Walentina. Die zwei Ladys sind wohl nicht gut aufeinander zu sprechen. Warum – das erklärte die Kölnerin ebenfalls in ihrer Story.

Walentina lästerte auf Social Media über die Brünette, weil sie Tommy nach seinem Techtelmechtel mit "Ex on the Beach"-Teilnehmerin Vanessa verziehen hatte. "Ich finde es nicht schön, wie sie über mich spricht. Vor allem, weil sie mir immer wieder geschrieben hat, wie süß sie Tommy und mich findet", offenbarte Sandra.

Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni, "Ex on the Beach"-Kandidat 2021

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, TV-Sternchen

TVNOW Sandra und Tommy bei "Ex on the Beach"

