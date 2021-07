Walentina Doronina verliert bei Are You The One – Reality Stars in Love keine Zeit! In der Kuppelshow geht es darum, aus einer Zahl von Singles sein Perfect Match zu finden. Und die Influencerin hat direkt ein Auge auf Ex on the Beach-Casanova Tommy Pedroni geworfen. Schon am ersten Abend geht sie in die Offensive – und der Franzose kann nicht wirklich widerstehen.

"Ich will nichts überstürzen", erklärt die Blondine und fährt dabei ungeniert mit der Hand unter das Shirt des Muskelmanns. Sie habe ihn auf Anhieb gemocht und sei deshalb auch "so cute" zu ihm. Daraufhin kommt es dann auch schon zu einem intensiven Kuss. "Ich habe versucht, das zu kontrollieren, aber habe das nicht lange geschafft. Aber ich werde es jetzt besser im Griff haben", betont Tommy im Einzelinterview – mit einem vielsagenden Grinsen im Gesicht.

Wenig später ist dieser gute Vorsatz schon wieder passé. Als die Turteltauben zusammen die Betten inspizieren, fragt Walentina ihn ganz direkt: "Kann ich mit dir hier schlafen?" Und da kann der Frauenflüsterer natürlich nicht Nein sagen. Es folgt eine kurze Kuscheleinheit. Und Tommy ist deutlich anzusehen, dass er sich sehr auf die Nacht freut. Doch am Morgen danach kommt die Ernüchterung: Er gibt zu, dass es zu schnell ging.

Alle Infos zu "Are You The One – Reality Stars in Love" auf TVNow.de

Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, ehemalige "Ex on the Beach"-Kandidatin

Anzeige

TVNow Tommy Pedroni, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina im August 2020

Anzeige

Findet ihr auch, dass es zwischen Walentina und Tommy zu schnell ging? Ja, absolut! Nee, nicht wirklich! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de