Schwebt Pietro Lombardi (29) wieder auf Wolke sieben? Erst vor wenigen Wochen hatte der DSDS-Sieger verkündet, dass er sich mit sofortiger Wirkung aus der Social-Media-Welt verabschiedet. Der Sänger wollte dem Online-Wahnsinn auf unbestimmte Zeit Lebewohl sagen. Seine Fans hatten vermutet, dass das Ganze auch mit dem Trubel um sein Liebesleben zu tun haben könnte. Die Trennung von Laura Maria Rypa (25) und das kurzzeitige Comeback sorgten zuletzt für ordentlich Aufregung. Doch ist Pietro mittlerweile gar kein Single mehr? Er wurde recht vertraut mit einer bekannten Influencerin gesichtet.

Dem österreichischen Magazin Heute liegen Fotos vor, die Pietro und eine brünette Schönheit zusammen in Wien zeigen. Die beiden spazieren nebeneinander her und scheinen in ein inniges Gespräch vertieft zu sein. Zärtlichkeiten wurden zwischen den beiden allerdings noch nicht ausgetauscht. Auch wenn sich der 29-Jährige bisher nicht zu seinem vermeintlichen Date geäußert hat, ist immerhin schon klar, um wen es sich bei der Beauty handeln könnte. Es ist die österreichische Fashionbloggerin Doina Barbaneagra, die mehr als eine Million Fans auf Instagram hat.

Tatsächlich scheinen sich die zwei bereits ziemlich nahezustehen – immerhin hat Pie für Doina schon mehrfach seine Social-Media-Pause unterbrochen. Der Musiker gehört zu den Usern, die die letzten Fotos der Netz-Bekanntheit mit einem roten Herzchen markiert haben. Nicht nur drei brandaktuelle Bilder hat der "Kämpferherz"-Interpret gelikt, sondern auch einige Schnappschüsse Mitte Juli.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi im Oktober 2020

Instagram / itsdoina Influencerin Doina Barbaneagra

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Sänger

