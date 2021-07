Christian Tews (41) feiert jeden Abschnitt seines Lebens! Seine Zeit als Bachelor liegt inzwischen schon sieben Jahre zurück. In der vierten Staffel der Kuppelshow fand der Hannoveraner in Katja Kühne (36) zwar nicht seine große Liebe, dafür aber kurz darauf in seiner heutigen Frau Claudia. Seitdem ist viel Zeit ins Land gegangen. Der einstige Rosenkavalier feiert heute seinen 41. Geburtstag. Zu diesem Anlass teilte Christian ehrliche Worte über sein Alter und das zugehörige Lebensgefühl.

"Vor 20 Jahren hätte ich gesagt: 'Der ist doch uralt'. Aber wie sagt man so schön: 'Das Alter ist doch nur eine Zahl'", startete das Geburtstagskind seinen Instagram-Post. Beim Tennisspielen bekomme er zwar hin und wieder zu spüren, dass er keine 18 mehr ist, doch das störe ihn auch nicht weiter. Ein Problem mit dem Älterwerden hat der ehemalige TV-Junggeselle keineswegs. "Das Alter bringt doch so viel Positives mit sich. Lebenserfahrungen, Wertschätzung, Gelassenheit und Zufriedenheit", zählte Christian auf.

Im Herzen bleibe er aber ohnehin immer ein kleiner Junge und erfreue sich noch heute an jeder Kleinigkeit, betonte der zweifache Vater. "In diesem Sinne mein Appell an euch: Das Alter ist nur eine Zahl. Was Ihr aus dieser Zahl macht, liegt ausschließlich an euch selbst", schloss er seinen Beitrag ab.

Instagram / mrs.tews Ex-Bachelor Christian Tews und seine Frau Claudia

Instagram / tews.christian Christian Tews, Ex-Bachelor

Instagram / tews.christian Christian Tews mit seinen Töchtern Marlena und Paulina

