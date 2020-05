Der Vatertag machte Christian Tews offenbar ganz emotional! Kurz nach seiner Teilnahme als Rosenkavalier bei Der Bachelor fand der heute 39-Jährige sein Familienglück: Seit fünf Jahren ist der Unternehmer nun schon mit seiner Claudia verheiratet. Zudem sind die beiden stolze Eltern der Zwillinge Marlena und Paulina, die bereits vier Jahre alt sind. Ihnen hat Christian zur Feier dieses Tages eine rührende Liebeserklärung gewidmet!

Auf Instagram veröffentlichte der Unternehmer einen Bild, auf dem er strahlend mit seinen Töchtern posiert. "Gibt es etwas Schöneres als ein Kinderlachen, das von Herzen kommt? Vatergefühle zu haben, die unendlich erscheinen? Ich bin so dankbar, dass meine Frau mir dieses Geschenk gemacht hat: Ein Doppelpack voller Liebe", schrieb er dazu. Mit knapp 40 Jahren könne er nun behaupten, dass sein Familienleben vollkommen sei. Und dieses Bild spiegele dieses Gefühl, das er sich immer gewünscht habe. "Dein eigen Fleisch und Blut, das dich zum glücklichsten Papa der Welt macht", führte Christian (39) aus.

Seine Frau brachte mit Julia und Max zudem zwei Kinder in die Beziehung mit – die beiden sprach er auch in seinem Posting an: "Danke, dass ihr mich so angenommen habt, wie ich bin", ließ Christian sie wissen und fügte den Hashtag #loveyoutwo hinzu – zu deutsch: Ich liebe euch zwei.

Instagram / tews.christian Christian und Claudia Tews

Instagram / mrs.tews Claudia und Christian Tews mit ihren Zwillingstöchtern Marlena und Paulina

Getty Images Christian Tews in Düsseldorf, Juli 2016



