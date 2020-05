Christian Tews (39) und seine Claudia feiern ihren fünften Hochzeitstag! 2014 suchte der Banker als Bachelor im TV seine große Liebe. Seine Beziehung zu Gewinnerin Katja Kühne (35) hielt jedoch nur kurz. Stattdessen fand Christian aber bald sein Glück in Claudia – fernab jeglicher Kameras. 2015 gaben sie sich auf den Seychellen das Jawort. Anlässlich ihres Hochzeitstages servierten die beiden ihren Fans eine besondere Überraschung: Sie gaben Einblicke in ihre Eheversprechen.

In einem langen Instagram-Post veröffentlichte der Ex-Rosenkavalier das Versprechen, dass er seiner Frau vor fünf Jahren gegeben hatte: "Ich kann mich noch genau an unseren ersten gemeinsamen Moment erinnern, unsere erste Begrüßung, unseren ersten Blickkontakt, unser erstes gemeinsames Lächeln und an die Unbeschwertheit dieser Augenblicke." Claudia sei die tollste Frau, die er sich an seiner Seite vorstellen könne. "Du verzauberst mich von Tag zu Tag mit deiner Schönheit, mit deinem Lächeln, mit deiner einfühlsamen Art, mit deinem Verständnis, mit deinem Sexappeal", lauten nur einige Auszüge aus dem Gelübde.

Auch Claudia veröffentlichte ihr Eheversprechen an Christian: "Ich verspreche dir, in guten wie auch in schlechten Zeiten bei dir zu sein, standhaft zu sein, nicht zu zweifeln und den Glauben an uns nicht zu verlieren. Ich verspreche dir, dir zu Vertrauen und dein Vertrauen in mich nicht zu enttäuschen", waren nur einige der romantischen Worte der vierfachen Mutter an den 39-Jährigen.

Christian Tews mit seiner Frau Claudia

Christian und Claudia Tews

Ex-Bachelor Christian Tews und seine Frau Claudia

