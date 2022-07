Ex-Bachelor Christian Tews wird 42: Süße Worte seiner Frau

Was für eine Liebeserklärung von Claudia Tews! 2015 schritt die hübsche Brünette gemeinsam mit dem Ex-Bachelor Christian Tews (42) vor den Traualtar. Auch heute – sieben Jahre später – wirken die beiden noch überglücklich miteinander. Erst vor ein paar Wochen erinnerte sich Claudia im Netz an ihre Hochzeit und kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Jetzt legt sie aber noch einen oben drauf: Anlässlich Christians Geburtstag widmete sie ihm nun erneut rührende Zeilen.

Auf Instagram veröffentlichte die vierfache Mutter ein Foto, auf dem zu sehen ist, wie sie ihrem Liebsten in die Wange kneift. Dazu schrieb sie: "Alles Gute zum Geburtstag an die Liebe meines Lebens. Du und ich – für immer zusammen. Ich liebe dich." Christian repostete den Beitrag in seiner Story und scheint es gar nicht wahrhaben zu wollen, dass er schon wieder ein Jahr älter geworden ist. "42 Jahre – unfassbar, wie die Zeit vergeht", kommentierte er.

Im vergangenen Jahr betonte Christian an seinem Ehrentag jedoch, dass das Alter nur eine Zahl sei. "Das Alter bringt doch so viel Positives mit sich. Lebenserfahrungen, Wertschätzung, Gelassenheit und Zufriedenheit", hatte der einstige TV-Rosenkavalier auf Instagram erklärt.

Instagram / mrs.tews Christian Tews, Bachelor von 2014

Instagram / tews.christian Christian und Claudia Tews im Januar 2022

Getty Images Christian Tews, Reality-TV-Gesicht

