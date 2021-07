Ist Elsa wieder auf Liebeskurs? Seit der vergangenen Woche ist das Princess Charming-Finale auf TVNow abrufbar und die Fans konnten sehen, für wen Irina Schlauchs Herz am Ende schlug. Obwohl es zwischen ihr und Finalistin Elsa bereits mächtig geknistert hatte, entschied sich die Brünette am Ende für Lou. Beim großen Wiedersehen betont Elsa allerdings: Sie habe die Niederlage gut weggesteckt – und das liegt wohl vor allem an einer anderen Frau.

In der Wiedersehensfolge wollte Moderatorin Lola Weippert (25) von der 22-Jährigen wissen, wie sie den Korb im Finale verkraftet habe. "Mir geht es sehr gut", betonte die Studentin und führte weiter aus: "Ich lerne jemanden kennen, aber ohne Weiteres festzumachen." Mehr Infos zu der neuen Frau wollte Elsa jedoch nicht preisgeben – auch, ob sie die Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt vorstellen werde, ließ sie offen.

Um Ex-Berlin – Tag & Nacht-Darstellerin Nathalie Bleicher-Woth (24) dürfte es sich bei der Datepartnerin wohl nicht handeln – die zwei Frauen wurden zuletzt zwar beim Pizza-Essen in Berlin gesichtet, sind aber angeblich nur Freundinnen. "Ich verstehe einfach nicht, wie Leute sich so was immer zusammenreimen können, nur weil zwei Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen sich treffen. Da ist nichts", ärgerte Nathalie sich in ihrer Instagram-Story.

Alle Infos zu "Princess Charming" bei TVNOW.de

Anzeige

TVNOW Irina Schlauch und Elsa bei "Princess Charming"

Anzeige

TVNOW / René Lohse "Princess Charming"-Kandidatin Elsa Louise

Anzeige

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, 2021 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de