Läuft da etwa wirklich etwas zwischen Nathalie Bleicher-Woth (24) und Elsa Louise? Vor Kurzem verlinkte die Princess Charming-Finalverliererin die einstige Berlin - Tag & Nacht-Beauty auf Social Media. Augenscheinlich verbrachten die beiden zu zweit ein Abendessen mit Pizza. Viele Fans vermuteten, dass es sich dabei um ein Date handelte. Jetzt meldete sich die Schauspielerin selbst zu Wort, um die Dating-Gerüchte zu kommentieren.

Tatsächlich war der abendliche Ausflug zum Italiener wohl doch kein romantisches Date, wie viele Fans vermutet haben. "Ich verstehe einfach nicht, wie Leute sich sowas immer zusammenreimen können, nur weil zwei Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen sich treffen. Da ist nichts", echauffierte sich die Wahlberlinerin in ihrer Instagram-Story. Sieht also ganz so aus, als würde vorerst nicht mehr zwischen den beiden TV-Ladies gehen. Nathalie datete in der Vergangenheit auch eher reifere und vor allem dunkelhaarige Damen – vielleicht ist Elsa schlicht und ergreifend nicht ihr Typ.

Gegenüber Promiflash verriet Nathalie jüngst, dass sie Elsas Ausstrahlung bei "Princess Charming" begeistert hätte. Jetzt glaubt die Influencerin aber, dass manche Follower diese Aussage falsch ausgelegt hätten. "Nur, weil man sagt, dass jemand eine krasse Ausstrahlung hat, heißt das ja nicht, dass man jemals was mit der Person haben wird", erklärte sie weiter.

Anzeige

Instagram / elsalouise.w Die "Princess Charming"-Kandidatin Elsa, Juni 2021

Anzeige

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, 2021 in Berlin

Anzeige

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de