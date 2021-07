Ist Datingshow-Experte Till Adam jetzt etwa in festen Händen? Der Realitystar hat bereits einige Flirtformate hinter sich. Gerade erst versuchte er sein Glück erneut bei Take Me Out. Dort entschied sich der Bademeister für Kandidatin Vanessa – und beim anschließenden Date kam es gleich zum ersten leidenschaftlichen Kuss. Heißt das etwa, dass Till nun nicht mehr Single ist? Promiflash hat bei dem Fitnessfan nachgehakt.

Das "Take Me Out"-Date von Till und Vanessa war offenbar nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera ziemlich heiß. Das neue Reality-Traumpaar sind die beiden allerdings trotzdem nicht. "Ich bin weiterhin Single. Bevor ich noch mal eine Beziehung eingehe, muss mich die Frau auch wirklich flashen. Ich würde mir wünschen, dass meine nächste Freundin meine letzte Freundin bleibt", stellte Till im Promiflash-Interview klar.

Und was wurde nun aus ihm und Vanessa? "Sie wohnt im Süden Deutschlands und ich im nördlichsten Teil Deutschlands. Daher haben wir es bisher nicht geschafft, uns zu sehen", verriet der ehemalige Love Island-Kandidat. Doch das nächste Treffen wird schon anvisiert: "Es ist geplant, sich in Hamburg mit anderen 'Take Me Out'-Girls zu treffen und dann zusammen feiern zu gehen."

Till Adam, Reality-TV-Star

"Take Me Out"-Girl Vanessa

Till Adam im November 2020

