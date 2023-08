Leere Versprechungen: Till Adams Freundin hat sich getrennt

Till Adam (34) muss die nächste Liebespleite verkraften. Der Kieler hatte bereits bei Die Bachelorette, Love Island und Bauer sucht Frau nach der großen Liebe gesucht – allerdings ohne Erfolg. Seine Beziehung mit Hanna Annika (25) scheiterte 2020 nach Temptation Island. 2021 fand er sein Glück dann in der fast 13 Jahre jüngeren Johanna. Doch auch ihre Liebe sollte offenbar nicht für die Ewigkeit sein. Till ist wieder Single!

"Es gab jetzt nicht mega Krach. Es war einfach so, dass ich oft Versprechungen gemacht habe, dass wir meistens samstags oder sonntags was machen, ich dann aber am Freitag mit meinen Jungs unterwegs war und dementsprechend die Party mal ein bisschen länger ging", erzählte der TV-Casanova im Interview mit Bild. Er sei mehrfach "nicht mehr gesellschaftsfähig" gewesen, woraufhin Johanna irgendwann die Nase voll gehabt habe. Zuvor hatte er bereits alle Pärchenbilder gelöscht.

Für Till war das Ganze offenbar ein Weckruf. Er habe seinen Lebensstil inzwischen vollkommen verändert. "Mal gucken, wenn du etwas änderst, vielleicht wird das dann wieder was", soll Johanna ihm gesagt haben – seit der Trennung hätten sie sich zweimal freundschaftlich getroffen. Ein Liebescomeback sei allerdings ausgeschlossen. "Mir geht es Scheiße, weil ich eigentlich gedacht habe, dass sie die Frau ist und ich nicht mehr weitergucken muss. Ich hasse erste Dates. Ich habe alles selbstverständlich genommen und immer gedacht, sie ist sowieso da. Ich merke, dass Sachen, die selbstverständlich waren, viel schöner sind als die Freiheiten, die ich jetzt habe", bedauerte der Bademeister.

Till Adam und seine Freundin Johanna

Till Adam und seine Partnerin Johanna

Till Adam und seine Freundin Johanna

