Seltene Krankheit: Till Adam hatte Angst um seine Beziehung!

Seine Krankheit bereitete Till Adams (34) große Sorgen! Der Bauer sucht Frau-Teilnehmer ist seit etwa einem Jahr mit seiner Freundin Johanna zusammen. In den vergangenen Monaten mussten die beiden schon viel durchmachen – bei Till wurde nämlich die seltene Autoimmunkrankheit Colitis Ulcerosa diagnostiziert. Diese stellte nicht nur den 34-Jährigen vor eine neue Herausforderung, sondern auch seine frische Partnerschaft. Jetzt verriet Till, dass er deswegen Angst um seine Beziehung hatte.

"Wir sind noch nicht so lange zusammen und dann mit so einer Krankheit anzukommen, ist mir nicht leichtgefallen", berichtete er in einem Interview gegenüber der Bild-Zeitung und führte seine Gedanken weiter aus: "Ich habe von anderen Paaren gehört, dass die sich, als die Diagnose kam, getrennt haben." Doch den schwierigsten Teil haben die Liebenden jetzt wohl überstanden – Till befindet sich auf dem Weg der Besserung. In der ganzen Zeit habe sich Johanna gut über die Krankheit informiert und sich liebevoll um ihn gekümmert.

Die Krankheit hatte Till so sehr eingeschränkt, dass er nicht mal längere Spaziergänge mit seiner Freundin unternehmen konnte. Das ist inzwischen aber auch wieder Vergangenheit. "Heute gehen wir tatsächlich essen, weil wir Johannas Zwischenprüfung feiern“, freute sich Till über den kommenden Abend mit der 21-Jährigen.

