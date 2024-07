Kuschel-Fotos: Ist Realitystar Till Adam etwa neu vergeben?

Im vergangenen Jahr ging die Beziehung von Till Adam (35) und seiner Ex Johanna zu Bruch. Seither ist der ehemalige Die Bachelorette-Star wohl Single. Hat sich das mittlerweile etwa geändert? Auf Fotos, die Promiflash vorliegen, ist die Reality-TV-Bekanntheit mit einer mysteriösen Beauty an seiner Seite zu sehen. Die beiden sonnen sich auf einer Decke im Gras und schmusen zärtlich miteinander. Eine aufmerksame Leserin verrät: "Sie wirkten recht vertraut und haben, so wie man es auf den Bildern sieht, sehr viel gekuschelt. Seine Hände haben ihren Arm und die Schulter oft gestreichelt. Sie wirkten verliebt."

Ob es sich bei der blonden Schönheit tatsächlich um Tills neue Partnerin handelt, ist bisher nicht bekannt. Zumindest seit seiner und Johannas Trennung machte der Kieler keine neue Beziehung publik. Das Liebes-Aus der beiden kommentierte der frühere Temptation Island-Star gegenüber Bild mit den Worten: "Es gab jetzt nicht mega Krach. Es war einfach so, dass ich oft Versprechungen gemacht habe, dass wir meistens samstags oder sonntags was machen, ich dann aber am Freitag mit meinen Jungs unterwegs war und dementsprechend die Party mal ein bisschen länger ging."

Was Datingshows angeht, ist Till ein waschechter Profi. Neben "Die Bachelorette" und "Temptation Island" suchte er außerdem in den Formaten Bauer sucht Frau und Love Island die große Liebe. Langfristig klappte es jedoch in keiner der Sendungen. Ob es jetzt etwa fernab der Kameras bei dem Sonnyboy gefunkt hat und der Beau wieder frisch verliebt ist, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

privat Till Adam mit Unbekannter im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / tilladam23 Till Adam mit seiner Freundin Johanna

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Till eine neue Freundin hat? Ja! Das sieht mir verdächtig danach aus. Nee, ich denke nicht, dass er wieder vergeben ist. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de