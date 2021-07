Bob Odenkirk (58) macht seinen Fans große Sorgen! Aktuell sollte der Schauspieler eigentlich für den Dreh der sechsten Staffel von "Better Call Saul" vor der Kamera stehen – jetzt kam es allerdings zu einem Zwischenfall: Der TV-Star hatte einen Zusammenbruch und musste sogar in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ursache des Kollapses sei bisher noch unklar. Im Netz bangen seine Fans nun um Bobs Gesundheit!

Bereits kurz nachdem die Neuigkeiten die Runde machten, sammelten sich mehr und mehr Kommentare bei Twitter an. Der Großteil der Tweets besteht aus rührenden Genesungswünschen wie "Ich hoffe, Bob wird es schnell wieder gut gehen!" oder "Bitte lasst ihm nichts Schlimmes zustoßen!" – ein weiterer Nutzer nimmt den "The Post"-Darsteller sogar mit in seine Gebete auf: "Herr, sende deine Engel zu Bob, bewahre und beschütze ihn!"

Wie mehrere US-Medien berichteten, soll sich Bob noch immer unter der Obhut der Ärzte befinden und medizinisch versorgt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht bekannt, ob Bob überhaupt bei Bewusstsein war, als er in die Klinik eingeliefert wurde. Ebenfalls steht die Information noch aus, ob sich durch Bobs Zustand die Arbeiten am Set verzögern werden.

Anzeige

Getty Images Bob Odenkirk bei der Premiere der fünften Staffel "Better Call Saul"

Anzeige

Getty Images Bob Odenkirk bei den Film Independent Spirit Awards, 2020

Anzeige

Getty Images Bob Odenkirk bei den Emmy Awards, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de