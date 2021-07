Haben sich Jimi Blue Ochsenknecht (29) und Yeliz Koc (27) wieder versöhnt? Zuletzt sah es so aus, als hätten sich die beiden werdenden Eltern getrennt. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin hat zum Beispiel fast alle gemeinsamen Pärchenbilder gelöscht. Auch einige kryptische Posts der Influencerin ließen die Gerüchteküche brodeln. Doch haben sich Yeliz und Jimi inzwischen wieder zusammengerauft? Jimi ging nun zumindest mit Yeliz' Hündin spazieren.

Das zeigte der Schauspieler nun selbst in seiner Instagram-Story. In einem kurzen Clip sieht man Yeliz' heiß geliebte Hundedame Luna, die Jimi offenbar an der Leine führt. Ist das also der Beweis, dass die beiden wieder ein Paar sind? Bereits am Dienstag sorgte ein Foto unter den Fans der Netzstars für die Hoffnung, dass der Haussegen bei den Koc-Ochsenknechts wieder gerade hängt.

Auf dem Bild, das Promiflash zugespielt wurde, sieht man den 29-Jährigen und die werdende Mutter bei einem gemeinsamen Spaziergang – Luna war natürlich auch mit dabei. Der Schnappschuss soll am Dienstagnachmittag in Yeliz' Heimatstadt Hannover entstanden sein.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Instagram / jimbonader Yeliz Kocs Hund Luna

Sonstige Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht im Juli 2021

