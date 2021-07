Nähern sich Yeliz Koc (27) und Jimi Blue Ochsenknecht (29) etwa langsam wieder an? Jüngst machten Trennungs-News um die beiden die Runde – nicht zuletzt wegen diverser Social-Media-Beiträge von Yeliz. Dazu löschte die Beauty, die zusammen mit dem Promi-Sprössling den ersten Nachwuchs erwartet, alle Pärchen-Bilder. Jetzt wurden die beiden in Yeliz' Heimatstadt Hannover zusammen erwischt, wie Promiflash nun von einer Quelle erfahren hat.

Laut dem Informanten waren Yeliz und Jimi heute in "Hannover, in der Nähe vom Zoo um circa 16:30 Uhr" gemeinsam unterwegs. Ein zugehöriges Foto, das die beiden auf einem Zebrastreifen zeigt – der Schauspieler führte dabei den Hund seiner Babymama an der Leine. Scheint, als würden sich die beiden nach dem vermeintlichen Disput wieder anzunähern. Wie ihr aktueller Beziehungsstatus lautet, ist nicht bekannt.

Yeliz befindet sich mittlerweile in der 28. Schwangerschaftswoche. Jüngst verriet das einstige Der Bachelor-Babe, dass es sich nicht einmal mehr richtig rasieren könne. Scheint, als könne sie Jimis Hilfe aktuell im Alltag gut gebrauchen zu können.

Sonstige Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht im Juli 2021

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht mit Yeliz Koc und ihrem Hund Luna

