Beim Anblick dieses Neuzuganges fielen Tommy Pedroni fast die Augen aus dem Kopf! Für den ehemaligen Ex on the Beach-Teilnehmer geht es bei Are You The One – Reality Stars in Love wild zu. Schon am ersten Abend knutschte er mit Walentina Doronina, danach warf er ein Auge auf Melina Hoch. Und nun kam auch noch eine dritte Frau hinzu: Vanessa Mariposa – die Frau, mit der er bei "Ex on the Beach" erst Sex hatte, sie danach allerdings eiskalt abservierte. Mit einem Wiedersehen hat Tommy definitiv nicht gerechnet.

"Ich war überrascht zu sehen, dass Vanessa in die Villa eingezogen ist. Ich war mir nicht sicher, wie sie sich mir gegenüber verhalten wird", gab der 26-Jährige gegenüber Promiflash zu. Seine einstige Bettpartnerin zu sehen, habe ihn nicht gerade gefreut – aber auch nicht verärgert. "Ich wusste, das was ich bei 'Ex on the Beach' gemacht habe, war nicht cool. Und, dass ich nochmal mit ihr darüber reden musste", räumte Tommy ein.

Tatsächlich hatten der Blondschopf und Vanessa nach ihrer gemeinsamen TV-Erfahrung nur noch einmal via WhatsApp Kontakt. "Er hat sich bei mir für das, was vorgefallen war, entschuldigt [...]. Das war vernünftig, ändert aber nichts an meiner Haltung ihm gegenüber", erklärte Vanessa, die Tommy explizit als "Fuckboy" ansieht, gegenüber Promiflash.

Alle Infos zu "Are You The One – Reality Stars in Love" auf TVNOW.de

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich Tommy Pedroni, Kandidat bei "Are You The One – Reality Stars in Love" 2021

Anzeige

TVNow Tommy und Vanessa bei "Ex on the Beach"

Anzeige

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de